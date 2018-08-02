"Лион" в результативном матче в рамках Международного кубка чемпионов взял верх над "Бенфикой"

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"Лион" в результативном матче в рамках Международного кубка чемпионов взял верх над "Бенфикой""Лион" в результативном матче в рамках Международного кубка чемпионов взял верх над лиссабонской "Бенфикой".

"Бенфика" - "Лион" - 2:3

Голы: Марсело, 40 - 0:1, Траоре, 45 - 0:2, Пицци, 59 - 1:2, Марсело, 64 - 2:2 (автогол), Террьер, 83 - 2:3.

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш (Конти, 46), Жардел, Гримальдо, Фейса (Семеду, 71), Сальвио (Жонас, 71), Фернандеш, Пицци (Силва, 71), Серви (Живкович, 46), Феррейра (Кастильо, 46).

"Лион": Горжлен, Тете (Дюбуа, 66), Марсело, Морель, Менди, Тузар, Ндомбеле (Диоп, 66), Ауар (Ферри, 75), Депай (Корне, 74), Траоре (Рафаэл, 87), Диас (Террьер, 66).

Напомним, ранее "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Челси". | soccernews.ru

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