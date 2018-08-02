"Лион" в результативном матче в рамках Международного кубка чемпионов взял верх над "Бенфикой"
"Лион" в результативном матче в рамках Международного кубка чемпионов взял верх над лиссабонской "Бенфикой".
"Бенфика" - "Лион" - 2:3
Голы: Марсело, 40 - 0:1, Траоре, 45 - 0:2, Пицци, 59 - 1:2, Марсело, 64 - 2:2 (автогол), Террьер, 83 - 2:3.
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш (Конти, 46), Жардел, Гримальдо, Фейса (Семеду, 71), Сальвио (Жонас, 71), Фернандеш, Пицци (Силва, 71), Серви (Живкович, 46), Феррейра (Кастильо, 46).
"Лион": Горжлен, Тете (Дюбуа, 66), Марсело, Морель, Менди, Тузар, Ндомбеле (Диоп, 66), Ауар (Ферри, 75), Депай (Корне, 74), Траоре (Рафаэл, 87), Диас (Террьер, 66).
Напомним, ранее "Арсенал" в серии пенальти обыграл "Челси". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30