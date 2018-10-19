"Лион" в родных стенах разобрался с "Нимом"

В стартовом матче десятого тура чемпионата Франции "Лион" на своём поле одержал победу над "Нимом" со счётом 2:0. Голами в составе "ткачей" отличились Мусса Дембеле и Мемфис Депай.

"Лион" – "Ним" - 2:0

Голы: Дембеле, 24 - 1:0, Депай, 90 - 2:0.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Ндомбеле, Ауар, Диоп (Ферри, 65), Терье, Депай (Пинтор, 90), Дембеле (Траоре, 78).

"Ним": Бернардони, Бриансон, Алакуш, Арек, Саванье, Валль, Буанга (Алиуи, 64), Мауасса, Бобишон (Рипар, 83), Депре (Бозок, 64), Тиуб.

Благодаря этой победе "Лион" поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1, а "Ним" занимает 16-ю строчку.

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