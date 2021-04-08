"Лион" в серии пенальти переиграл "Ред Стар" и вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Фото: twitter.com/ol
В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Лион" в серии пенальти обыграл "Ред Стар".
"Ред Стар" - "Лион" 2:2, по пенальти - 4:5
Голы: Лукас Пакета, 28 - 0:1, Депай, 45 - 0:2, Ба, 61 - 1:2, Руа, 74 - 2:2
"Ред Стар": Адисеам, Daillet, Лабор (Doremus, 46), Карамоко, Куку (Дзабана, 59), Ндойе, Ндойе, Руа (Michel, 83), Ghabaoui, Бизе (Durand, 66), Ба.
"Лион": Поллерсбек, Бар (Денайер, 83), Диоманде, Де Шильо, Марсело, Бруно Гимараэс, Тиаго Мендес, Какре (Сумаре, 82), Лукас Пакета, Шерки, Депай (Токо-Экамби, 66).
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