"Лион" ведёт переговоры о покупке игрока "Ливерпуля"

Фото инстаграм Джердана Шакири

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "Лион" сделал предложение "красным" о трансфере 29-летнего футболиста.

Английский клуб готов продать швейцарца за 15 миллионов евро.

Напомним, что Шакири также интересен "Лацио", "Наполи", "Севилье" и "Вильярреалу".

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