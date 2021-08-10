"Лион" ведёт переговоры о покупке игрока "Ливерпуля"

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"Лион" ведёт переговоры о покупке игрока "Ливерпуля"

Фото инстаграм Джердана Шакири

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "Лион" сделал предложение "красным" о трансфере 29-летнего футболиста.

Английский клуб готов продать швейцарца за 15 миллионов евро.

Напомним, что Шакири также интересен "Лацио", "Наполи", "Севилье" и "Вильярреалу".

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