"Лион" ведет переговоры о продаже Фекира в "Бетис"
Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может стать игроком "Бетиса".
По сведениям RMC Sport, "ткачи" согласны отпустить своего игрока, однако клубам пока не удалось договориться о сумме трансфера. "Лион" оценивает 26-летнего француза в 30 миллионов евро, а "Бетис" готов заплатить только 20 миллионов.
Ожидается, что сделка может быть завершена в ближайшие два дня.
В минувшем сезоне на счету Фекира 12 забитых мячей и 9 ассистов в 38 играх.
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