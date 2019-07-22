"Лион" ведет переговоры о продаже Фекира в "Бетис"

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может стать игроком "Бетиса".

По сведениям RMC Sport, "ткачи" согласны отпустить своего игрока, однако клубам пока не удалось договориться о сумме трансфера. "Лион" оценивает 26-летнего француза в 30 миллионов евро, а "Бетис" готов заплатить только 20 миллионов.

Ожидается, что сделка может быть завершена в ближайшие два дня.

В минувшем сезоне на счету Фекира 12 забитых мячей и 9 ассистов в 38 играх.

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