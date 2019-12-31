"Лион" ведёт переговоры с "Реалом" о возвращении Мариано

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас может снова стать игроком "Лиона", утверждает Get French Football News.

По информации источника, оба клуба заинтересованы в таком трансфере, поэтому высока вероятность, что им удастся договориться.

"Сливочные" даже готовы отдать доминиканского нападающего в бесплатную аренду, если "ткачи" полностью возьмут на себя траты на его зарплату, которая составляет 2 миллиона евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Мариано не сыграл за "Реал" ни одного матча. За "Лион" он выступал в сезоне 2017/18.

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