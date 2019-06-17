"Лион" включился в борьбу за фулбека "Атлетико"

Появился ещё один претендент на левого защитника мадридского "Атлетико" Филипе Луиса.

Как сообщает L'Equipe, на 33-летнего бразильца нацелился "Лион", который ранее потерял Ферлана Менди, ушедшего в "Реал" за 48 миллионов евро.

Контракт Луиса с "матрасниками" истекает 30 июня, поэтому "ткачи" могут подписать его абсолютно бесплатно.

Ранее СМИ писали об интересе к опытному фулбеку со стороны "Барселоны", "Монако" и дортмундской "Боруссии".

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