"Лион" возглавит бывший помощник Манчини
Бывший помощник Роберто Манчини в "Интере" Силвинью возглавит "Лион", пишет RMC.
По данным издания, 45-летний бразилец уже обговорил все детали с французским клубом. На данный момент Силвинью входит в тренерский штаб сборной Бразилии.
Напомним, в нынешнем сезоне "Лионом" руководит Брюно Женезьо, с которым было принято решение не продлевать контракт.
Не пропустите: Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора суда| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Павлюченко: "Думаю, в нынешней ситуации Глушакову лучше уйти из "Спартака", он тухнет"
-
Кевин Де Брюйне: "Мне не жалко игроков "Ливерпуля". В итоге мы оказались лучше"
-
"Атлетико" хочет купить игрока "Реала" Льоренте
-
"Лион" возглавит бывший помощник Манчини
-
Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"
-
"Путь Воина": Дзюба показал свой путь до чемпионского титула
-
Селихов, Глушаков и Ханни не помогут "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов"
-
4
Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"
-
"Спартак" интересуется игроком "Брюгге" Хансом Ванакеном
-
Аллегри: "Я не знаю, кто меня заменит в "Ювентусе", но уверен, это будет великий тренер"
-
Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1
-
В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы
-
Хави: "Не отрицаю, я бы хотел вернуться в "Барселону", но я должен быть готов к этому"
-
Главный тренер тульского "Арсенала" подписал новый контракт с клубом
-
Конте не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса"
-
Почеттино условно дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов
-
Головин - в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"
-
Жардим: "Я думаю, что все команды на своем месте в турнирной таблице"
-
5
"Бавария" проведет акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
-
2
Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15