"Лион" возглавит бывший помощник Манчини

Бывший помощник Роберто Манчини в "Интере" Силвинью возглавит "Лион", пишет RMC.

По данным издания, 45-летний бразилец уже обговорил все детали с французским клубом. На данный момент Силвинью входит в тренерский штаб сборной Бразилии.

Напомним, в нынешнем сезоне "Лионом" руководит Брюно Женезьо, с которым было принято решение не продлевать контракт.

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