"Лион" вступил в борьбу за чемпиона Европы

Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен

"Лион" проявляет интерес к защитнику лондонского "Челси" Эмерсону Палмиери, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб уже сделал запрос по стоимости игрока. Также защитник входит в сферу интересов "Интера" и "Наполи".

26-летний Эмерсон родился в Бразилии, но с 2018 года выступает за сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом Европы.

В прошлом сезоне Эмерсон провел за "Челси" 15 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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