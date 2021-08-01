"Лион" вступил в борьбу за чемпиона Европы
Фото: инстаграм Эмерсона/Автор неизвестен
"Лион" проявляет интерес к защитнику лондонского "Челси" Эмерсону Палмиери, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, французский клуб уже сделал запрос по стоимости игрока. Также защитник входит в сферу интересов "Интера" и "Наполи".
26-летний Эмерсон родился в Бразилии, но с 2018 года выступает за сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом Европы.
В прошлом сезоне Эмерсон провел за "Челси" 15 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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