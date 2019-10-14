"Лион" выбирает между двумя тренерами

Теги лионлоран блан

"Лион" выбирает между двумя тренерами

"Лион" определился с приоритетными кандидатами на пост главного тренера, который остаётся вакантным после увольнения Силвиньо.

Как сообщает RMC Sport, сейчас руководство "ткачей" выбирает между Лораном Бланом и Руди Гарсией.

Ожидается, что имя нового наставника клуб объявит сегодня, 14 октября.

По итогам девяти туров "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. 

Не пропустите: Блан может отказать "Лиону" из-за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов