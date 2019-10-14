"Лион" выбирает между двумя тренерами
"Лион" определился с приоритетными кандидатами на пост главного тренера, который остаётся вакантным после увольнения Силвиньо.
Как сообщает RMC Sport, сейчас руководство "ткачей" выбирает между Лораном Бланом и Руди Гарсией.
Ожидается, что имя нового наставника клуб объявит сегодня, 14 октября.
По итогам девяти туров "Лион" занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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