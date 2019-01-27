"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Амьен" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Джейсон Денайер, который ранее выступал за "Манчестер Сити".

После этого матча "Лион" продолжает занимать третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Амьен" остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Амьен" – "Лион" - 0:1 (0:0)

Гол: Денайер, 50 - 0:1

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Гуано, Лефор, Бодмер (Ньяоре, 69), Тимит, Монкондюи (Конате, 69), Мендоса, Блен, Крафт, Отеро (Си, 90).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Менди, Дюбуа, Марсело, Депай, Ауар (Тузар, 82), Фекир, Ндомбеле, Корне (Терье, 77), Дембеле.

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