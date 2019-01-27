"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
В матче 22-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Амьен" со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Джейсон Денайер, который ранее выступал за "Манчестер Сити".
После этого матча "Лион" продолжает занимать третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Амьен" остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Амьен" – "Лион" - 0:1 (0:0)
Гол: Денайер, 50 - 0:1
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Гуано, Лефор, Бодмер (Ньяоре, 69), Тимит, Монкондюи (Конате, 69), Мендоса, Блен, Крафт, Отеро (Си, 90).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Менди, Дюбуа, Марсело, Депай, Ауар (Тузар, 82), Фекир, Ндомбеле, Корне (Терье, 77), Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|21
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14