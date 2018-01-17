"Лион" выигрывает, "Нант" упускает победу и другие результаты 21-го тура Лиги 1

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"Лион" выигрывает, "Нант" упускает победу и другие результаты 21-го тура Лиги 1Сегодня состоялось шесть матчей 21-го тура французской Лиги 1. Вот их результаты:

"Амьен" - "Монпелье" - 1:1

Голы: Шхири, 34 - 0:1, Конате, 72 - 1:1.

"Анжер" - "Труа" - 3:1

Голы: Тома, 33 - 1:0, Хауи, 51 - 1:1, Тома, 58 - 2:1, Капелль, 81 - 3:1.

"Генгам" - "Лион" - 0:2

Голы: Фекир, 26 - 0:1, Ауар, 58 - 0:2.

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Морель, Менди, Тузар (Траоре, 88), Ндомбеле (Ферри, 74), Корне, Фекир, Ауар, Диас (Гуири, 81).

"Лилль" - "Ренн" - 1:2

Голы: Алонсо, 41 - 1:0, Леа, 85 - 1:1, Андре, 89 - 1:2.

"Метц" - "Сент-Этьенн" - 3:0

Голы: Ривьер, 13 - 1:0 (пенальти), Доссеви, 16 - 2:0, Ру, 77 - 3:0.

"Тулуза" - "Нант" - 1:1

Голы: Крхин, 19 - 0:1, Градель, 90+6 - 1:1 (пенальти).

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1 ПСЖ 20 53
2 Лион 21 45
3 Марсель 21 44
4 Монако 21 43
5 Нант 21 34
6 Ницца 21 31
7 Генгам 21 29
8 Монпелье 21 28
9 Ренн 21 28
10 ФК Кан 21 27
11 Дижон 20 25
12 Страсбур 21 24
13 Бордо 21 23
14 Сент-Этьен 21 23
15 Анжер 21 22
16 Амьен 21 22
17 Лилль 21 22
18 Труа 21 21
19 Тулуза 21 20
20 Метц 21 15
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