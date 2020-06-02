"Лион" выкупил трансфер форварда "Вильярреала"

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"Лион" выкупил трансфер форварда "Вильярреала"

"Лион" объявил о выкупе трансфера камерунского нападающего "Вильярреала" Карла Токо Экамби, сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб заплатил за футболиста 11,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

"Лион" арендовал 27-летнего форварда у "Вильярреала" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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