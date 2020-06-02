"Лион" выкупил трансфер форварда "Вильярреала"
"Лион" объявил о выкупе трансфера камерунского нападающего "Вильярреала" Карла Токо Экамби, сообщает официальный сайт клуба.
Французский клуб заплатил за футболиста 11,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.
"Лион" арендовал 27-летнего форварда у "Вильярреала" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: Французский клуб нацелился на хавбека "Динамо". | http://soccernews.ru
главное
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"
Лента новостей
-
"Спартак" показал, как игроки занимаются физическими упражнениями
-
Испанские клубы поборются за форварда "Наполи" Кальехона
-
"Лион" выкупил трансфер форварда "Вильярреала"
-
"Ювентус" нацелился на таланта из Бундеслиги
-
"Химки" в ближайшее время могут сменить владельца
-
"Ювентус" лидирует в борьбе за одного из лидеров "Лиона"
-
"Зенит" возобновил групповые тренировки: фото
-
Гол Романа Павлюченко признан лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы: видео
-
Подписался на аккаунты: появилась информация, куда может перейти Сауль
-
"Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году
-
Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене
-
Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ
-
Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"
-
Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков
-
Тренер вратарей "Динамо" Изотов прошел успешное лечение от коронавируса
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе
-
Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14