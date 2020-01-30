"Лион" выложил 20 миллионов евро за бразильского таланта

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"Лион" выложил 20 миллионов евро за бразильского таланта

"Лион" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараеша.

"Ткачи" заплатили за 22-летнего бразильца 20 миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2024 года.

Также "Лион" выплатит "Атлетико Паранаэнсе" 20 процентов от суммы будущей перепродажи хавбека.

Гимараеш выступал за "красно-чёрных" с 2017 года, сыграл 84 матча, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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Комментарии

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