"Лион" вырвал ничью в матче с "Лансом"

Фото: Ligue 1

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Лансом".

"Лион" идет в чемпионате на четвертой позиции, отставая от лидирующего "Лилля" на 5 очков.

"Ланс" - "Лион" 1:1

Голы: Клосс, 65 - 1:0, Лукас Пакета, 81 - 1:1

"Ланс": Лека, Гради, Фортеш (Бура, 66), Баде, Айдара, Дукуре (Морисьо, 90), Клосс (Мишлен, 76), Какута, Каюзак, Фофана, Сотока (Банза, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 59), Марсело, Лукас Пакета, Тиаго Мендес (Слимани, 70), Бруно Гимараэс (Какре, 59), Корне (Бар, 77), Токо-Экамби, Депай, Кадевере (Шерки, 76).

Удаление: Слимани (90).

Читайте также: "Лилль" переиграл ПСЖ и возглавил Лигу 1. | http://soccernews.ru