"Лион" вырвал победу над "Тулузой" и другие результаты 12-го тура Лиги 1

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"Лион" вырвал победу над "Тулузой" и другие результаты 12-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 12-го тура французской Лиги 1.

"Метц" - "Монпелье" 2:2

Голы: Диалло, 26 - 1:0, Нгетте, 47 - 2:0, Делор, 72 - 2:1, Самбия, 78 - 2:2

"Метц": Укиджа, Сунзу (Булая, 80), Каби, Сантонз, Фофана, Ангбан, Ндорам, Нгетте (Ньян, 89), Маига, Траоре, Диалло.

"Монпелье": Рульи, Ойонго, Педру Мендеш (Самбия, 46), Илтон, Суке, Ле Таллек, Саванье (Шотар, 83), Молле, Конгре, Лаборд (Камара, 71), Делор.      


"Амьен" - "Брест" 1:0

Гол: Отеро, 27 - 1:0

"Амьен": Гюртнер, Алеэсами, Дибасси, Калабрези, Шеджу, Ньяоре (Зунгу, 90), Какута (Бодмер, 82), Отеро, Блен, Мендоса, Гирасси (Аколо, 75).

"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Бааль, Бело, Кастеллетто, Грансир, Кур (Кардона, 67), Диалло (Нгома, 86), Белькебла, Ласн (Отре, 66), Менди.


"Анжер" - "Страсбур" 1:0

Гол: Баокен (пен), 26 - 1:0

"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома, Траоре, Манко, Фюльжени, Сантамария, Перейра Лаже (Бобишон, 86), Мангани, Нинга (Тиуб, 60), Баокен (Алиуи, 41).

"Страсбур": Зельс, Каси, Джику, Симакан, Митрович, Белльгард (Сиссоко, 85), Фофана, Лиэнар (Лала, 63), Томассон, Мотиба (Зои, 63), Ажорк.


"Тулуза" - "Лион" 2:3

Голы: Саного, 15 - 1:0, Депай, 26 - 1:1, Антони Лопеш (аг), 57 - 2:1, Дембеле, 67 - 2:2, Депай, 90 - 2:3

"Тулуза": Рене, Силла, Гонсалвес, Амьян, Изима-Мирен, Доссеви (Макенго, 83), Венкер, Коне, Градель, Саного (Лейя-Исека, 60), Кулурис.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Коне, Денайер, Тузар (Траоре, 63), Ауар (Жан Лукас, 88), Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Корне, 75), Дембеле, Депай.

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