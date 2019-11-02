"Лион" вырвал победу над "Тулузой" и другие результаты 12-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 12-го тура французской Лиги 1.
"Метц" - "Монпелье" 2:2
Голы: Диалло, 26 - 1:0, Нгетте, 47 - 2:0, Делор, 72 - 2:1, Самбия, 78 - 2:2
"Метц": Укиджа, Сунзу (Булая, 80), Каби, Сантонз, Фофана, Ангбан, Ндорам, Нгетте (Ньян, 89), Маига, Траоре, Диалло.
"Монпелье": Рульи, Ойонго, Педру Мендеш (Самбия, 46), Илтон, Суке, Ле Таллек, Саванье (Шотар, 83), Молле, Конгре, Лаборд (Камара, 71), Делор.
"Амьен" - "Брест" 1:0
Гол: Отеро, 27 - 1:0
"Амьен": Гюртнер, Алеэсами, Дибасси, Калабрези, Шеджу, Ньяоре (Зунгу, 90), Какута (Бодмер, 82), Отеро, Блен, Мендоса, Гирасси (Аколо, 75).
"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Бааль, Бело, Кастеллетто, Грансир, Кур (Кардона, 67), Диалло (Нгома, 86), Белькебла, Ласн (Отре, 66), Менди.
"Анжер" - "Страсбур" 1:0
Гол: Баокен (пен), 26 - 1:0
"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома, Траоре, Манко, Фюльжени, Сантамария, Перейра Лаже (Бобишон, 86), Мангани, Нинга (Тиуб, 60), Баокен (Алиуи, 41).
"Страсбур": Зельс, Каси, Джику, Симакан, Митрович, Белльгард (Сиссоко, 85), Фофана, Лиэнар (Лала, 63), Томассон, Мотиба (Зои, 63), Ажорк.
"Тулуза" - "Лион" 2:3
Голы: Саного, 15 - 1:0, Депай, 26 - 1:1, Антони Лопеш (аг), 57 - 2:1, Дембеле, 67 - 2:2, Депай, 90 - 2:3
"Тулуза": Рене, Силла, Гонсалвес, Амьян, Изима-Мирен, Доссеви (Макенго, 83), Венкер, Коне, Градель, Саного (Лейя-Исека, 60), Кулурис.
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Коне, Денайер, Тузар (Траоре, 63), Ауар (Жан Лукас, 88), Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Корне, 75), Дембеле, Депай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Марсель
|12
|19
|4
|Лилль
|12
|18
|5
|Реймс
|11
|18
|6
|Брест
|11
|17
|7
|Анжер
|11
|17
|8
|Бордо
|11
|15
|9
|Ренн
|11
|15
|10
|Монпелье
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Дижон
|12
|12
|19
|Ним
|11
|11
|20
|Метц
|11
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