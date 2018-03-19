"Лион" вырвал победу в игре с "Марселем", забив на последней минуте
Претенденты на бронзовые медали чемпионата Франции и места в Лиге чемпионов "Марсель" и "Лион" встретились на "Велодроме". "Марсель", в случае победы, мог оторваться от своего сегодняшнего соперника на восемь очков, однако гости были иного мнения.
"Марсель" активнее начал игру, хозяева каждую минуту грузили мяч в чужую штрафную, но пробить по воротам никак не удавалось. Могли провансальцы рассчитывать и на пенальти, игроки "Лиона" достаточно жестко играли в собственной штрафной, но арбитр так и не решился указать на "точку".
Постепенно "Лион" начал выравнивать игру и стал отвечать своими острыми атаками на выпады хозяев. Неплохо пробивал Пайе, но в створ не попал, затем через минуту уже Диас замыкал с линии вратарской передачу Ауара, однако мяч чудом не залетел в угол ворот. Затем снова слово взял Пайе, который выскочил один на один с Лопешом, целил в правый угол, но снова не попал в ворота. На достойный ответ у "Лиона" ушло восемь минут, Траоре пробивал в левый нижний угол – Манданда в прыжке мяч отразил.
Очередь атаковать перешла к "Марселю", и игроки хозяев все же сумели с третьей попытки распечатать Лопеша. Пайе навесил со штрафного, Рами сбросил мяч на Роланду, который с нескольких метров расстрелял вратаря. "Лион" бросился отыгрываться и преуспел в концовке тайма. Сначала Манданда отбил мяч в штангу после удара Корне, но уже через минуту счет на табло стал равным. Снова в центре внимания оказался Корне, мяч после его выстрела попал в Рами и отлетел в сетку.
Во втором тайме перестрелка продолжилась Ауар забил красивый гол ударом из-за штрафной, затем "Лион" мог забить и третий гол, но Манданда вытащил мяч из-под перекладины после удара Траоре. В конце матча уже "Марсель" активно пошел вперед. За пять минут до конца встречи Митроглу сравнял счет, после того, как в собственной штрафной ошибся Морель, который "зажег свечу" после прострела Пайе. Митроглу воспользовался этим, точно пробив головой.
Казалось, что матч так и закончится, но на последней минуте Мариано Диас навесил на Депая, тот сумел опередить Роланду и отправить мяч в девятку. "Лион" вырвал важнейшую победу у конкурента и сократил отставание от "Марселя" до двух очков.
"Марсель" - "Лион" - 2:3
Голы: Роланду, 31 - 1:0, Рами - автогол, 42 - 1:1, Ауар, 52 - 1:2; Митроглу, 85 – 2:2; Депай, 90 – 2:3.
"Марсель": Манданда, Амави, Рами, Роландо, Сакаи (Сарр, 35), Густаво, Лопес, Товен, Окампос (Сансон, 74), Пайе, Жермен (Митроглу, 64).
"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Морель, Менди, Ауар (Ферри, 77), Тусар, Ндобеле, Траоре, Корне (Депай, 64), Диас.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
Не пропустите: Итоги 1/8 финала Лиги Европы
опрос
главное
-
Роналду делает покер: "Реал" и "Жирона" играют суперрезультативный матч на "Бернабеу"
-
"Челси" в экстра-тайме дожимает "Лестер" и выходит в полуфинал Кубка Англии
-
"РБ Лейпциг" одержал волевую победу над "Баварией"
-
"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера
-
Топ-20 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности: часть первая
Лента новостей
-
ПСЖ теряет Берчиче
-
Бернард вернётся в строй в июле
-
"Фиорентина" назвала тренировочную базу в честь Астори
-
Вернблум рассказал о ситуации с продлением контракта с ЦСКА
-
"Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара
-
Месси: "Если не станем чемпионами мира в России, то другого шанса не будет"
-
Сорокин: "Газоны арен ЧМ-2018 будут идеальные, как мы и обещал"
-
Хачериди отстранен от тренировок "Динамо" до конца сезона
-
"Реал Сосьедад" уволил главного тренера
-
Нападающий "Вильярреала" интересен "Атлетико"
-
Фанаты "Лацио" вышли на акцию против системы видеоассистентов рефери
-
Сарри: "Сейчас мы находимся явно выше того места, на которое рассчитывали"
-
Зидан: "Роналду крайне важен для "Реала", он заряжает команду энергией"
-
Икарди: "Мы взяли ценные три очка, которые важнее моих голов"
-
Турнир прогнозов: итоги 42 тура
-
Форвард "Жироны" Стуани забил головой больше, чем любой другой футболист из топ-5 чемпионатов Европы
-
Люк Шоу решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Марсель" - "Лион" - 2:3 (обзор)
-
Роналду обошел Суареса в гонке бомбардиров Примеры
-
"Лион" вырвал победу в игре с "Марселем", забив на последней минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21