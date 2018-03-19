"Лион" вырвал победу в игре с "Марселем", забив на последней минуте

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"Лион" вырвал победу в игре с "Марселем", забив на последней минуте

Претенденты на бронзовые медали чемпионата Франции и места в Лиге чемпионов "Марсель" и "Лион" встретились на "Велодроме". "Марсель", в случае победы, мог оторваться от своего сегодняшнего соперника на восемь очков, однако гости были иного мнения.

"Марсель" активнее начал игру, хозяева каждую минуту грузили мяч в чужую штрафную, но пробить по воротам никак не удавалось. Могли провансальцы рассчитывать и на пенальти, игроки "Лиона" достаточно жестко играли в собственной штрафной, но арбитр так и не решился указать на "точку".

Постепенно "Лион" начал выравнивать игру и стал отвечать своими острыми атаками на выпады хозяев. Неплохо пробивал Пайе, но в створ не попал, затем через минуту уже Диас замыкал с линии вратарской передачу Ауара, однако мяч чудом не залетел в угол ворот. Затем снова слово взял Пайе, который выскочил один на один с Лопешом, целил в правый угол, но снова не попал в ворота. На достойный ответ у "Лиона" ушло восемь минут, Траоре пробивал в левый нижний угол – Манданда в прыжке мяч отразил.

Очередь атаковать перешла к "Марселю", и игроки хозяев все же сумели с третьей попытки распечатать Лопеша. Пайе навесил со штрафного, Рами сбросил мяч на Роланду, который с нескольких метров расстрелял вратаря. "Лион" бросился отыгрываться и преуспел в концовке тайма. Сначала Манданда отбил мяч в штангу после удара Корне, но уже через минуту счет на табло стал равным. Снова в центре внимания оказался Корне, мяч после его выстрела попал в Рами и отлетел в сетку.

Во втором тайме перестрелка продолжилась Ауар забил красивый гол ударом из-за штрафной, затем "Лион" мог забить и третий гол, но Манданда вытащил мяч из-под перекладины после удара Траоре. В конце матча уже "Марсель" активно пошел вперед. За пять минут до конца встречи Митроглу сравнял счет, после того, как в собственной штрафной ошибся Морель, который "зажег свечу" после прострела Пайе. Митроглу воспользовался этим, точно пробив головой.

Казалось, что матч так и закончится, но на последней минуте Мариано Диас навесил на Депая, тот сумел опередить Роланду и отправить мяч в девятку. "Лион" вырвал важнейшую победу у конкурента и сократил отставание от "Марселя" до двух очков.  

"Марсель" - "Лион" - 2:3

Голы: Роланду, 31 - 1:0, Рами - автогол, 42 - 1:1, Ауар, 52 - 1:2; Митроглу, 85 – 2:2; Депай, 90 – 2:3.

"Марсель": Манданда, Амави, Рами, Роландо, Сакаи (Сарр, 35), Густаво, Лопес, Товен, Окампос (Сансон, 74), Пайе, Жермен (Митроглу, 64).

"Лион":  Лопеш, Рафаэль, Марсело, Морель, Менди, Ауар (Ферри, 77), Тусар, Ндобеле, Траоре, Корне (Депай, 64), Диас.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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