"Лион" вырывает победу над "Нанси" и добывает путёвку в 1/16 финала Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Лион" на выезде взял верх над "Нанси" и прошёл в следующую стадию турнира. Стоит отметить, что "ткачи" до 87-й минуты проигрывали со счётом 1:2, однако благодаря голам Марсело Фильо и Максвелла Корне добыли итоговую победу.

"Нанси" – "Лион" - 2:3

Голы: Фекир, 25 - 0:1, Робик, 71 (пенальти) - 1:1, Норден, 75 - 2:1, Марсело, 87 - 2:2, Корне, 90 - 2:3.

Не пропустите: "Монако" проходит в 1/16 финала Кубка Франции и другие результаты. | http://soccernews.ru