"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа

Теги лионамьен

"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Лион" победил "Амьен" со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Лео Дюбуа. Стоит отметить, что весь второй тайм "Лион" отыграл вдесятером из-за удаления защитника Марсала.

"Амьен" – "Лион" - 0:2 (0:2)
Голы: Дембеле, 28 - 0:1, Дюбуа, 35 - 0:2

"Амьен": Дрейер, Эль-Хаджам, Бодмер, Аденон, Си, Мендоса (Отеро, 59), Ньяоре (Конате, 68), Крафт, Траоре, Лефор, Тимит (Сегарель, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Морель, Марсал, Марсело, Ндомбеле (Диоп, 81), Тузар, Корне (Менди, 46), Терье, Фекир (Траоре, 69), Дембеле.

Удаление: Марсал (45).

Не пропустите: "Монако" определился с основным кандидатом на пост главного тренера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 января

Главные новости дня: 24 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Ним Ним 21 29
11 Бордо Бордо 20 28
12 Реймс Реймс 21 28
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 21 23
15 Анжер Анжер 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов