"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Лион" победил "Амьен" со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Лео Дюбуа. Стоит отметить, что весь второй тайм "Лион" отыграл вдесятером из-за удаления защитника Марсала.

"Амьен" – "Лион" - 0:2 (0:2)

Голы: Дембеле, 28 - 0:1, Дюбуа, 35 - 0:2

"Амьен": Дрейер, Эль-Хаджам, Бодмер, Аденон, Си, Мендоса (Отеро, 59), Ньяоре (Конате, 68), Крафт, Траоре, Лефор, Тимит (Сегарель, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Морель, Марсал, Марсело, Ндомбеле (Диоп, 81), Тузар, Корне (Менди, 46), Терье, Фекир (Траоре, 69), Дембеле.

Удаление: Марсал (45).

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