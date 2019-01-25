"Лион" вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голам Дембеле и Дюбуа
В матче 1/16 финала Кубка Франции "Лион" победил "Амьен" со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира. Победу лионцам принесли голы Муссы Дембеле и Лео Дюбуа. Стоит отметить, что весь второй тайм "Лион" отыграл вдесятером из-за удаления защитника Марсала.
"Амьен" – "Лион" - 0:2 (0:2)
Голы: Дембеле, 28 - 0:1, Дюбуа, 35 - 0:2
"Амьен": Дрейер, Эль-Хаджам, Бодмер, Аденон, Си, Мендоса (Отеро, 59), Ньяоре (Конате, 68), Крафт, Траоре, Лефор, Тимит (Сегарель, 76).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Морель, Марсал, Марсело, Ндомбеле (Диоп, 81), Тузар, Корне (Менди, 46), Терье, Фекир (Траоре, 69), Дембеле.
Удаление: Марсал (45).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14