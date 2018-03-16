"Лион" забил гол ЦСКА с нарушением правил



В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Лион" играет с ЦСКА (2:3, второй тайм).

Первый мяч французского клуба на счету Максвелла Корне с паса Жордана Ферри.

Стоит отметить, что за мгновение до передачи мяч покинул пределы поля, но шотландский арбитр Бобби Мэдден не заметил этого и засчитал гол.

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