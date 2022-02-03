"Лион" заинтересован в хавбеке "Баварии"
Фото инстаграм Корентена Толиссо
"Лион" хочет вернуть собственного воспитанника Корентена Толиссо, сообщает Get French Football News.
По информации источника, "ткачи" рассчитывают заполучить полузащитника летом, когда он станет свободным агентом.
27-летний футболист ушёл из "Лиона" в "Баварию" в 2017 году и до сих пор выступает за мюнхенский клуб.
В текущем сезоне Толиссо сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20