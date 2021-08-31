"Лион" заинтересован в подписании Боатенга

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"Лион" заинтересован в подписании БоатенгаФото: инстаграм Боатенга/Автор неизвестен

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг уже сегодня может стать игроком французского клуба, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в этом трансфере заинтересован "Лион". Ронский клуб ведет переговоры с представителями Боатенга напрямую, так как он является свободным агентом после того, как его контракт с "Баварией" истек.

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