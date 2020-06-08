Лионель Месси готов обсудить новый контракт с "Барселоной"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси на следующей неделе обсудит новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, отец и агент футболиста Хорхе Месси проведет переговоры с руководством каталонского клуба. "Барселона" предложит форварду новое трехлетнее соглашение на общую сумму в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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