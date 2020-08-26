Лионель Месси может повторно потребовать отпустить его из "Барселоны"

2 Теги барселоналионель месси

Лионель Месси может повторно потребовать отпустить его из "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему намерен сменить клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист готов отравить руководству еще одно письмо с требованием отпустить его, если клуб решит заблокировать его намерение досрочно расторгнуть контракт.

Напомним, что 33-летний Месси уже отправил "Барселоне" официальное требование аннулировать его контракт, который действует до лета 2021 года. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Интер".

Не пропустите: Канделаки высказалась о решении Месси покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Похоже,кто-то не понимает,что нельзя уйти до истечения контракта,что бы он там себе не вообразил.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Намекаешь - Лео тугодум?Хе-хе...

Ответить

главное

ПСЖ отказался от трансфера Месси

ПСЖ отказался от трансфера Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов