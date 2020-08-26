Лионель Месси может повторно потребовать отпустить его из "Барселоны"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему намерен сменить клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист готов отравить руководству еще одно письмо с требованием отпустить его, если клуб решит заблокировать его намерение досрочно расторгнуть контракт.

Напомним, что 33-летний Месси уже отправил "Барселоне" официальное требование аннулировать его контракт, который действует до лета 2021 года. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Интер".

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