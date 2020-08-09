Лионель Месси может пропустить матч с "Баварией"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может не сыграть в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией", сообщает Diario Sport.

Футболист получил повреждение ноги в результате удара защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Сейчас у аргентинца диагностировано воспаление, но в клубе надеются, что это просто ушиб. Медицинский штаб каталонского клуба проводит восстановительные процедуры.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 31 гол и отдал 27 голевых пасов.

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