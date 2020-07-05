Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"

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Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен руководством клуба, сообщает Goal.

По данным источника, Месси разочарован тем, как президент каталонцев Жозеп Бартомеу управляет клубом. Из-за этого форвард не спешит продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Напомним, что через год состоятся выборы президента "Барселоны". Бартомеу пока не объявлял о намерении выставить свою кандидатуру, но это вполне вероятно.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Снова он ноет!Да сколько можно!Уберите уже этого нытика-маразматика из команды!Это ему не так , то не так ...

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