Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси недоволен руководством клуба, сообщает Goal.

По данным источника, Месси разочарован тем, как президент каталонцев Жозеп Бартомеу управляет клубом. Из-за этого форвард не спешит продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Напомним, что через год состоятся выборы президента "Барселоны". Бартомеу пока не объявлял о намерении выставить свою кандидатуру, но это вполне вероятно.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 22 результативные передачи.

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