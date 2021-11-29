Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"

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Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, в прошлом сезоне игравший за "Барселону", стал победителем в номинации на "Золотой мяч"-2021. Второе место в голосовании занял форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

34-летний аргентинский футболист получил награду в 7-й раз, что является абсолютным рекордом. Второе место по количеству "Золотых мячей" принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 призов.

В 2021 году Месси выиграл с "Барселоной" Кубок Испании и завершил сезон-2020/21 лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами, а со сборной Аргентины впервые победил на Кубке Америки.

Также не пропустите: Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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