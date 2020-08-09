Лионель Месси отказался пожать руку арбитру после матча с "Наполи"

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Лионель Месси отказался пожать руку арбитру после матча с "Наполи"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не стал пожимать руку арбитру Джюнейту Чакыру после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1), сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, после финального свистка Месси пожал руки игроками "Наполи", а затем подошел к Чакыру и сказал ему "нет". 

Напомним, что в ходе матча Чакыр в спорной ситуации отменил гол Месси при счете 2:0, зафиксировав игру рукой у аргентинца.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 31 гол и отдал 27 голевых пасов.

Не пропустите: Месси забил 35 клубам в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Чакыр это легенда Реала. Так что нечего ему руку жать.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он всегда такой.Победили и сразу высокомерие.Странно Лео себя повёл с главным творцом вчерашней победы ... Ох,странно ...

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Карлыч69
Карлыч69

Пошла псдёжь по сайтам :D Маноласу он не пожал, а не Чакиру. Кто не верит, пусть наберёт в ютубе!

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jugulator
Пьянь

https://www.football-italia.net/sites/default/files/imagecache/main_photo/[type]/[nid]/Manolas-Instagram.jpg Манолас с часами на руке играл?

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