Лионель Месси отказался пожать руку арбитру после матча с "Наполи"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не стал пожимать руку арбитру Джюнейту Чакыру после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" (3:1), сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, после финального свистка Месси пожал руки игроками "Наполи", а затем подошел к Чакыру и сказал ему "нет".

Напомним, что в ходе матча Чакыр в спорной ситуации отменил гол Месси при счете 2:0, зафиксировав игру рукой у аргентинца.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 31 гол и отдал 27 голевых пасов.

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