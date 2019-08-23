Лионель Месси перешел в норвежский клуб

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Лионель Месси перешел в норвежский клуб

Норвежский клуб "Юнкерен", выступающий в третьем дивизионе, объявил о переходе Лионеля Месси.

16-летний футболист ранее носил имя Даниэль Аре Кнутсен, но сменил имя под впечатлением от игры аргентинца.

"Раньше я шутил, что нам нужен Роналду. Месси пока что будет играть в молодежной команде. Надеюсь, что в последствии он перейдет в основной состав", - сказал генеральный директор клуба Рунар Бо Эриксен.

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