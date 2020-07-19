Лионель Месси побил очередной рекорд Примеры

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Лионель Месси побил очередной рекорд Примеры

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании по числу результативных передач в одном сезоне.

В матче 38-го тура Ла Лиги с "Алавесом" (5:0) аргентинец отдал 21-й голевой пас в сезоне, побив рекорд своего бывшего одноклубника полузащитника Хави, который отметился 20-ю результативными передачами в сезоне-2008/2009.

Стоит отметить, что Месси принадлежит также рекорд по числу голов в чемпионате Испании в одном сезоне. В сезоне-2011/2012 аргентинец стал автором 50 забитых мячей.

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