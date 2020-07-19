Лионель Месси побил очередной рекорд Примеры
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд чемпионата Испании по числу результативных передач в одном сезоне.
В матче 38-го тура Ла Лиги с "Алавесом" (5:0) аргентинец отдал 21-й голевой пас в сезоне, побив рекорд своего бывшего одноклубника полузащитника Хави, который отметился 20-ю результативными передачами в сезоне-2008/2009.
Стоит отметить, что Месси принадлежит также рекорд по числу голов в чемпионате Испании в одном сезоне. В сезоне-2011/2012 аргентинец стал автором 50 забитых мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14