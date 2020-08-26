Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси твердо решил покинуть клуб, сообщает Onda Cero.

По данным источника, футболист хочет уйти даже в том случае, если президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу подаст в отставку. Форвард принял решение найти новый вызов в карьере.

Ранее стало известно, что 33-летний Месси решил разорвать контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке. В этом случае форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно. "Барселона" не хочет отпускать игрока и даже готова судиться с ним.

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