Лионель Месси попал в заявку "Барселоны" на финал Суперкубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман включил аргентинского нападающего Лионеля Месси в заявку на финальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" сообщает Marca.

Месси пропустил полуфинальный матч с "Реалом Сосьедад" из-за проблем с подколенным сухожилием. Перед финалом форвард пройдет дополнительное обследование, по результатам которого будет принято решение о его выходе на поле.

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится завтра, 17 января.

33-летний Месси в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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