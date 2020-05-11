Лионель Месси пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро в фонд борьбы с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.
По сведениям издания, данная сумма пойдет на приобретение расходных материалов, аппаратов ИВЛ и средств защиты для медицинских работников.
В настоящее время в Аргентине коронавирусом заразились 6034 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 305 человек.
Напомним, что из-за пандемии в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно. Бундеслига приняла решение о возобновлении сезона 16 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14