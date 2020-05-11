Лионель Месси пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро в фонд борьбы с коронавирусом в Аргентине, сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, данная сумма пойдет на приобретение расходных материалов, аппаратов ИВЛ и средств защиты для медицинских работников.

В настоящее время в Аргентине коронавирусом заразились 6034 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 305 человек.

Напомним, что из-за пандемии в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно. Бундеслига приняла решение о возобновлении сезона 16 мая.

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