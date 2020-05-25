Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке. Футболист удостоился признания за финальный матч главного турнира Европы в сезона-2010/11 с "Манчестер Юнайтед" (3:1). Тогда форвард забил гол в середине второго тайма при счете 1:1.
Стоит отметить, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10, заняв 11-е место благодаря победе "Реала" над "Ювентусом" (4:1) в 2017 году.
Топ-10 лучших игроков финала Лиги чемпионов по версии Squawka выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона"). Финал Лиги чемпионов-2011, матч с "Манчестер Юнайтед" (3:1).
2. Зинедин Зидан ("Реал"). Финал Лиги чемпионов-2002, матч с "Байером" (2:1).
3. Хави ("Барселона"). Финал Лиги чемпионов-2009, матч с "Манчестер Юнайтед" (2:0).
4. Стивен Джеррард ("Ливерпуль"). Финал Лиги чемпионов-2005, матч с "Миланом" (3:3, по пенальти 3:2).
5. Оливер Кан ("Бавария"). Финал Лиги чемпионов-2001, матч с "Валенсией" (1:1, по пенальти 5:4).
6. Дидье Дрогба ("Челси"). Финал Лиги чемпионов-2012, матч с "Баварией" (1:1, по пенальти 4:3).
7. Арьен Роббен ("Бавария"). Финал Лиги чемпионов-2013, матч с "Боруссией" (2:1).
8. Анхель Ди Мария ("Реал"). Финал Лиги чемпионов-2014, матч с "Атлетико" (4:1).
9. Гарет Бэйл ("Реал"). Финал Лиги чемпионов-2018, матч с "Ливерпулем" (3:1).
10. Диего Милито ("Интер"). Финал Лиги чемпионов-2010, матч с "Баварией" (2:0).
Не пропустите: Месси - лучший бомбардир в истории ЛЧ к 23 годам, Роналду не попал в топ-10. | http://soccernews.ru
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