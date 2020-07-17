Лионель Месси прокомментировал чемпионство "Реала"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал чемпионский титул "Реала" в Ла Лиге.

"Реал" смог сделать свое дело. Они не потеряли ни одного очка после рестарта чемпионата. "Барселона" также поспособствовала их успеху. Нам предстоит глубокий анализ своей игры. "Барселона" обязана побеждать в каждом матче, но мы были нестабильны. Но мы играли слабо, соперники добивались успеха с нами благодаря силы и мотивации.

Я уже говорил, что с такой игрой нам не удастся выиграть Лигу Чемпионов. Нам не хватило ее даже для Ла Лиги. Если мы продолжим играть также, то не пройдем "Наполи", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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