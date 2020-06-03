Лионель Месси пропустил командную тренировку "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не участвовал в командной тренировке каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист занимался специальными индивидуальными упражнениями. Это не связано с травмой, дело в том, что форвард тренировался по разработанной для него программе.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что "Барселона" возобновит сезон 13 июня гостевым матчем с "Мальоркой".

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