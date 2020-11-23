Лионель Месси пропустит матч с киевским "Динамо"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Френки де Йонг не сыграют в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

"Мы решили не брать в Киев Месси и Де Йонга, так как наша ситуация в Лиге чемпионов достаточно комфортная и им нужен отдых", - приводит слова Кумана пресс-служба каталонского клуба.

Матч "Динамо" - "Барселона" состоится завтра, 24 ноября.

После трех туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице группы G, набрав девять очков. "Динамо" с одним очком находится на третьей позиции.

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