Лионель Месси радикально сменил имидж

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду, с которой он выступал в течение нескольких лет.

Форвард предстал в новом имидже во время индивидуальной тренировки, которые были разрешены испанским клубам в рамках смягчения правил карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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