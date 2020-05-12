Лионель Месси радикально сменил имидж

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Лионель Месси радикально сменил имидж

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду, с которой он выступал в течение нескольких лет.

Форвард предстал в новом имидже во время индивидуальной тренировки, которые были разрешены испанским клубам в рамках смягчения правил карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За клубную карьеру он провел 718 матчей во всех турнирах, забил 627 голов и отдал 261 результативную передачу. 10-кратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный обладатель Суперкубка Испании, четырехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, финалист чемпионата мира-2014. Шестикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный обладатель "Золотой бутсы".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Небось,у него новый бойфренд)Ради него и прихорашивается))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А это ускорит его ходьбу до метра в в минуту хотя бы?

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