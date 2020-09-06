Лионель Месси разочарован поведением игроков "Барселоны"

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Лионель Месси разочарован поведением игроков "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался разочарован тем, что никто из партнеров по команде не поддержал его во время конфликта с руководством клуба. 

"Никто из одноклубников не сделал заявление в поддержку Месси. Лео это удивило и задело", – сказал журналист Виктор Лосано Ньето в шоу El Transistor на радио Onda Cero.  

Напомним, что 33-летний Месси пытался одностороннем порядке расторгнуть с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, клуб отказался разрывать соглашение, поэтому футболист принял решение остаться в команде.

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