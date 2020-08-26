Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

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Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси намерен перейти в "Манчестер Сити", сообщает Football Espana.

По сведениям источника, несколько дней футболист обсуждал свой переход с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он работал в "Барселоне". Форвард хочет присоединиться к "горожанам", чтобы выигрывать трофеи.

33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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