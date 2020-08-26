Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси намерен перейти в "Манчестер Сити", сообщает Football Espana.
По сведениям источника, несколько дней футболист обсуждал свой переход с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он работал в "Барселоне". Форвард хочет присоединиться к "горожанам", чтобы выигрывать трофеи.
33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)
-
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни
Лента новостей
-
Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"
-
Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"
-
3
"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб
-
ПАОК и "Црвена Звезда" одержала победы в квалификации Лиги Чемпионов
-
5
Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси
-
"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука
-
3
Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси
-
Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Лидс" договорился о переходе форварда, которым интересовались "Реал" и "Барселона"
-
2
Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом
-
Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
-
3
Уткин назвал новый клуб Месси
-
Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ
-
3
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
-
Иван Ракитич вернется в "Севилью"
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Барселона" намерена заблокировать уход Месси
-
Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18