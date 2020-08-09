Лионель Месси с огромным отрывом лидирует по числу обводок в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место в Лиге Чемпионов по числу обводок в нынешнем сезоне.

Форвард обыграл соперников 54 раза, приняв участие в семи матчах. Ближайшим преследователем аргентинца является хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич, которому удались 33 попытки дриблинга.

33-летний Месси в Лиге Чемпионов сезона-2019/2020 забил три гола и отдал три результативные передачи. Всего на его счету в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 31 гол и отдал 27 голевых пасов.

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