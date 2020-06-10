Лионель Месси - самый эффективный игрок чемпионата Испании, выходящий на замену
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси является самым эффективным действующим футболистом чемпионата Испании, который выходит на замену, сообщает AS.
По сведениям издания, аргентинец забил 24 гола после выхода на замену. По этому показателю он уступает лишь завершившим карьеру Хулио Салинасу (28) и Оскару де Пауле (27).
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Лионель Месси готов обсудить новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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