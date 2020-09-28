Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй

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Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан самым коммерчески успешным спортсменом в 2020 году по версии маркетингового агентства Nielsen.

При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: влиятельность, достижения, актуальность, резонанс, доход.

Второе место занял португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-10 вошли еще трое футболистов.

Топ-10 самых коммерчески успешных спортсменов в 2020 году выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (футбол).
2. Криштиану Роналду (футбол).
3. ЛеБрон Джеймс (баскетбол).
4. Вират Кохил (крикет).
5. Бьянка Андрееску (теннис).
6. Неймар (футбол).
7. Хабиб Нурмагомедов (ММА).
8. Рохит Шарма (крикет).
9. Мохамед Салах (футбол).
10. Пауло Дибала (футбол).

Не пропустите: Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду. | http://soccernews.ru
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