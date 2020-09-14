Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом 2020 года по версии Forbes.
Аргентинец занимает первое место с заработком 126 миллионов долларов. Вторым является португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (117). В первую тройку также входит бразильский форвард ПСЖ Неймар (96).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года по версии Forbes выглядит следующим образом.
1. Лионель Месси ("Барселона", 126 млн);
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", 117 млн);
3. Неймар ("Пари Сен-Жермен", 96 млн);
4. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", 42 млн);
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", 37 млн);
6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 34 млн);
7. Антуан Гризманн ("Барселона", 33 млн);
8. Гарет Бэйл ("Реал", 29 млн);
9. Роберт Левандовски ("Бавария", 28 млн);
10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", 27 млн).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18