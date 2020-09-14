Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes

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Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом 2020 года по версии Forbes.

Аргентинец занимает первое место с заработком 126 миллионов долларов. Вторым является португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (117). В первую тройку также входит бразильский форвард ПСЖ Неймар (96).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года по версии Forbes выглядит следующим образом.

1. Лионель Месси ("Барселона", 126 млн);
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", 117 млн);
3. Неймар ("Пари Сен-Жермен", 96 млн);
4. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", 42 млн);
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", 37 млн);
6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 34 млн);
7. Антуан Гризманн ("Барселона", 33 млн);
8. Гарет Бэйл ("Реал", 29 млн);
9. Роберт Левандовски ("Бавария", 28 млн);
10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", 27 млн).

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