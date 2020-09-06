Лионель Месси сдал тест на коронавирус
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел тестирование на коронавирус, сообщает Ole.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба отправило медицинскую бригаду домой к аргентинцу. Если результат теста окажется отрицательным, то форвард присоединится к тренировкам в понедельник, 7 сентября.
Напомним, что 33-летний Месси пытался одностороннем порядке расторгнуть с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, клуб отказался разрывать соглашение, поэтому футболист принял решение остаться в команде.
Не пропустите: Луис Энрике высказался о решении Месси остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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