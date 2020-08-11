Лионель Месси сможет сыграть в матче с "Баварией"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с мюнхенской "Баварией", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист работал на тренировке с повязкой на ноге. Впрочем, это является только мерой предосторожности. Угрозы пропуска матча с "Баварией" нет.

Матч "Барселона" - "Бавария" состоится 14 августа. Встреча начнется в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых он забил 31 гол и отдал 27 голевых пасов.

Не пропустите: Месси купил в Милане дом недалеко от офиса "Интера". | http://soccernews.ru