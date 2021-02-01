Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси три раза нарушил условия контракта с каталонским клубом, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, форвард не имел право критиковать руководство "Барселоны", в том числе и в социальных сетях. Месси, несмотря на данный запрет, неоднократно критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля.

Напомним, что ранее El Mundo разгласил конфиденциальные данные об условиях контракта Месси. В связи с этим футболист намерен подать в суд на газету.

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