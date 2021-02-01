Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси три раза нарушил условия контракта с каталонским клубом, сообщает El Mundo.
По сведениям издания, форвард не имел право критиковать руководство "Барселоны", в том числе и в социальных сетях. Месси, несмотря на данный запрет, неоднократно критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля.
Напомним, что ранее El Mundo разгласил конфиденциальные данные об условиях контракта Месси. В связи с этим футболист намерен подать в суд на газету.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14