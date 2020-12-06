Лионель Месси установил антирекорд нынешнего сезона

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроков топ-5 европейских чемпионатов, который нанес не менее 10 ударов по воротам в одном матче, но так и не забил гол.

Подобное произошло с аргентинцем в матче 12-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (1:2).

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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