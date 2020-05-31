Лионель Месси высказался о будущем футбола в связи с пандемией коронавируса



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выразил мнение, что футбол сильно изменится из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Данная ситуация стала неожиданной для всех. У многих людей наступили сложные времена. Особенно тяжело тем, кто потерял родственников и друзей, не смог даже нормально попрощаться с ними. Нет ничего хуже, чем терять любимых людей. Это очень несправедливо.

Думаю, что футбол, как и жизнь в целом, никогда не будет прежним", – приводит слова Месси El País Semanal.

Напомним, что из-за коронавируса в Европе были приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Франции, Бельгии и Нидерландов были завершены досрочно. Лига Чемпионов и Лига Европы перенесены на неопределенный срок. Чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.

Несколько недель назад возобновился чемпионат Германии. Матчи играются без зрителей.

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