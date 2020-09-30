Лионель Месси выступил с обращением к болельщикам "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обратился к болельщикам каталонского клуба.

"Я хочу положить конец всем разногласиям. Мы должны объединиться и понимать, что лучшее еще впереди. Я несу ответственность за свои ошибки. Если я и ошибался, то лишь потому, что стремился сделать "Барселону" сильнее. Я хочу обратиться к фанатам, которым дорог наш клуб. Если кому-то не нравились мои слова или действия, то им не нужно сомневаться в том, что я стремился сделать то, что было бы лучше для клуба", - приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону". Футболист просил клуб о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, руководство "Барселоны" отказалось отпускать футболиста и он остался в клубе.

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